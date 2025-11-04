Valeo s'allie à 2CRSI pour des solutions de refroidissement
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 09:00
Cette collaboration vise à concevoir des architectures de gestion thermique évolutives, alliant l'expertise de Valeo en matière thermique, fruit de décennies d'innovation dans l'automobile, au savoir-faire avancé de 2CRSi dans la conception et la fabrication de serveurs.
Ensemble, ils ambitionnent de développer des systèmes de refroidissement compacts et autonomes, pour des environnements décentralisés tels que les centres de données de périphérie extérieurs installés à proximité des antennes 5G.
Les deux entreprises présenteront leur première solution autonome de refroidissement par immersion dans un fluide diélectrique, conçue pour répondre aux exigences des infrastructures edge, lors du salon Data Centre World, les 5 et 6 novembre, à Paris.
