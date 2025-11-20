Valeo : retour de la croissance en 2027, jusqu'à 7% de marge opérationnelle en 2028

Le logo de Valeo

Valeo a annoncé jeudi viser une hausse de son chiffre d'affaires à 22-24 milliards d'euros en 2028, avec un retour de la croissance à partir de 2027, ainsi qu'une progression de sa marge opérationnelle à 6-7% en 2028 dans le cadre de son nouveau plan stratégique "Elevate".

Les objectifs du précédent plan 2022-2025 de l'équipementier automobile - 27,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 6,5% de marge opérationnelle - n'ont pas pu être atteints à cause d'une révision à la baisse des prévisions pour le marché automobile mondial, des gains de parts de marché des constructeurs chinois et d'une trajectoire d'électrification moins rapide que prévu.

"On a eu des vents de face très forts pendant cette période-là, mais l'important est que Valeo a tenu bon, s'est renforcé", a expliqué le directeur général du numéro un mondial des aides à la conduite, Christophe Périllat, au cours d'une téléconférence.

"A fin 2025, notre positionnement technologique est plus fort, notre positionnement géographique est également plus fort et nos résultats financiers se sont améliorés (...). Elevate est un plan de conquête, un plan de croissance", a-t-il ajouté.

Cette croissance n'est attendue qu'à partir de 2027, quand les prises de commandes vont réellement se matérialiser, et le chiffre d'affaires l'an prochain est prévu autour des 20,5 milliards d'euros anticipés cette année, en baisse par rapport aux 21,5 milliards de 2024.

Valeo vise toujours une marge opérationnelle de 4,5% à 5,5% en 2025, contre 4,3% en 2024.

La croissance sera tirée par les trois métiers du groupe - Adas et logiciels, qui pèsent 40% des prises de commandes, systèmes d'hybridation et éclairage - et géographiquement par la Chine, l'Inde et l'Amérique du Nord.

