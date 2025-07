Valeo remporte un contrat auprès d'un groupe chinois

(AOF) - Valeo a annoncé qu’un grand constructeur chinois de véhicules électrifiés a choisi son module électronique de puissance 5-en-1 pour ses groupes motopropulseurs électrifiés. Le module 5-en-1 de Valeo intègre une architecture électrique et logicielle avancée, regroupant dans un boîtier unique – basé sur une puce partagée (SoC) – l'onduleur, le chargeur embarqué, le convertisseur DC/DC, l'unité de distribution d'énergie et le fusible électronique.

" Face à l'évolution des architectures électriques et électroniques (EE), la compacité, la légèreté et l'optimisation des coûts des composants des moteurs électriques et de l'électronique de puissance sont devenues cruciales ", souligne le groupe français. Grâce à une réduction de poids d'environ 20 %, le module électronique de puissance 5-en-1 de Valeo ouvre la voie aux systèmes moteurs électriques de nouvelle génération et accompagne l'évolution de l'architecture des véhicules de ses clients.

