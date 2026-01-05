Valeo présente ses dernières technologies de surveillance de l'habitacle
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 12:33
Lors du CES, premier grand rendez-vous de l'année pour l'industrie technologique, qui ouvrira ses portes au public demain, l'équipementier automobile compte notamment faire la démonstration du système d'affichage tête haute "Valeo Panovision", doté d'un système d'alerte adaptatif basé sur le suivi de la direction du regard du conducteur permettant de savoir si celui-ci a bien identifié un danger détecté.
Le groupe dit avoir également l'intention de présenter son véhicule de démonstration "Valeo Safe InSight" censé présenter une approche multimodale de la surveillance du conducteur et de l'habitacle.
Il lèvera également le voile sur le système "SmartCluster Helmet Detection" pour les deux-roues devant permettre de détecter l'absence de casque avant le début du trajet.
Dans un communiqué, Valeo précise que ces dispositifs sont le fruit de sa collaboration avec le spécialiste des technologies de perception avancée Seeing Machines, dont il a intégré le logiciel de surveillance de l'habitacle ICMS ("in-cabin monitoring solutions").
Valeurs associées
|11,8800 EUR
|Euronext Paris
|-2,46%
