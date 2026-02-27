Anthropic ne peut accéder à la demande du Pentagone dans le cadre du litige sur les garanties de l'IA, déclare son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de contexte et de détails aux paragraphes 3 et 4; commentaire du porte-parole du Pentagone aux paragraphes 8 et 9)

Anthropic ne peut accéder à la demande du Pentagone dans le cadre d'un différend sur les garanties de l'IA, malgré les menaces de retirer l'entreprise des systèmes du ministère de la défense, a déclaré jeudi le directeur général de l'entreprise d'IA, Dario Amodei.

Le différend entre le Pentagone et Anthropic découle du refus de la startup d'IA de supprimer les garanties qui empêcheraient sa technologie d'être utilisée pour cibler des armes de manière autonome et effectuer de la surveillance aux États-Unis.

Anthropic, soutenue par Google et Amazon, a conclu avec le ministère un contrat d'une valeur maximale de 200 millions de dollars.

Le ministère a déclaré qu'il ne passerait des contrats qu'avec des entreprises d'IA qui acceptent "toute utilisation légale" et qui suppriment les garanties, a déclaré M. Amodei jeudi.

Les cas d'utilisation de l'IA, tels que la surveillance domestique de masse et les armes entièrement autonomes, n'ont jamais été inclus dans les contrats d'Anthropic avec le ministère et "nous pensons qu'ils ne devraient pas l'être maintenant", a déclaré M. Amodei.

M. Amodei a ajouté que le ministère avait menacé de retirer Anthropic de ses systèmes si l'entreprise maintenait les mesures de protection et avait menacé de la désigner comme un "risque pour la chaîne d'approvisionnement et d'invoquer la loi sur la production de défense pour forcer le retrait des mesures de protection".

"Quoi qu'il en soit, ces menaces ne modifient pas notre position: nous ne pouvons pas, en toute conscience, accéder à leur demande", a déclaré M. Amodei.

Plus tôt dans la journée, le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, avait déclaré sur X que le ministère n'avait aucun intérêt à utiliser l'IA pour effectuer une surveillance de masse des Américains et qu'il ne souhaitait pas non plus utiliser l'IA pour développer des armes autonomes fonctionnant sans intervention humaine.

"Voici ce que nous demandons: Autoriser le Pentagone à utiliser le modèle d'Anthropic à toutes fins légales", a déclaré M. Parnell.

Le Pentagone n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la déclaration d'Anthropic.

"Il est de la prérogative du ministère de sélectionner les contractants les plus en phase avec sa vision. Mais étant donné la valeur substantielle que la technologie d'Anthropic apporte à nos forces armées, nous espérons qu'ils reconsidéreront leur décision", a déclaré M. Amodei.

"Si le ministère décide de se séparer d'Anthropic, nous ferons en sorte que la transition vers un autre fournisseur se fasse en douceur", a-t-il ajouté.

Un porte-parole d'Anthropic a déclaré que l'entreprise restait "prête à poursuivre les discussions et s'engageait à assurer la continuité opérationnelle pour le Département et les combattants américains".