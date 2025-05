Valeo: placement de nouvelles obligations vertes information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Valeo annonce le placement de nouvelles obligations vertes venant à échéance le 20 mai 2031 avec un coupon de 5,125%, pour un montant de 650 millions d'euros, et émises dans le cadre de son Green and Sustainability-Linked Financing Framework.



Les fonds levés serviront à financer les projets et investissements liés au portefeuille de technologies qui contribuent à la mobilité à faible émission de carbone, en particulier pour l'électrification du véhicule.



D'ici 2050, l'équipementier automobile se fixe en effet l'objectif d'être Net-Zéro sur l'ensemble de ses activités opérationnelles et de son approvisionnement dans le monde, et sur toute sa chaîne de valeur en Europe.





Valeurs associées VALEO 9,8280 EUR Euronext Paris +2,40%