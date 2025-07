Valeo: module 5-en-1 choisi par un constructeur chinois information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 09:00









(CercleFinance.com) - Valeo annonce qu'un 'grand constructeur chinois de véhicules électrifiés (NEV)' -dont le nom n'est pas précisé- a choisi son module électronique de puissance 5-en-1 pour ses groupes motopropulseurs électrifiés.



Ce module intègre une architecture électrique et logicielle avancée, regroupant dans un boîtier unique (basé sur une puce partagée) l'onduleur, le chargeur embarqué, le convertisseur DC/DC, l'unité de distribution d'énergie et le fusible électronique.



Grâce à une réduction de poids d'environ 20%, le module 5-en-1 'ouvre la voie aux systèmes moteurs électriques de nouvelle génération et accompagne l'évolution de l'architecture des véhicules de ses clients', selon l'équipementier automobile.



Valeo souligne en outre que sa stratégie de plateforme flexible, utilisant des briques technologiques préexistantes, a permis de faire passer le projet du stade de concept à la production en série en moins d'un an, avec un début de production prévu pour 2026.





Valeurs associées VALEO 10,1350 EUR Euronext Paris +2,79%