Valeo lourdement sanctionné après l'abaissement de son objectif annuel de revenus ajustés

(AOF) - Valeo (-9,20 %, à 9,386 euros) est lourdement sanctionné en bourse et signe, de loin, la plus forte baisse de l’indice SBF 120. Les investisseurs apprécient peu la révision à la baisse de l’objectif de chiffre d’affaires ajusté annuel. Ce dernier est désormais attendu autour 20,5 milliards d’euros, contre une fourchette de 21,5 à 22,5 milliards d’euros précédemment. Cette décision de l’équipementier automobile est liée, principalement, à la prise en compte d’un effet de change défavorable de 750 millions d’euros.

Le reste des objectifs est inchangé : un Ebitda compris entre 13,5 et 14,5 du chiffre d'affaires, contre 13,8 % sur les six premiers mois de l'année. La marge opérationnelle est attendue dans une fourchette de 4,5 à 5,5 %, alors qu'elle tout juste atteint 4,5 % au premier semestre, et le cash-flow libre, avant coûts de restructuration exceptionnels, devrait se situer entre 700 et 800 millions d'euros, après 332 millions d'euros au premier semestre.

Chez Deutsche Bank, l'abaissement de l'objectif de chiffre d'affaires ajusté n'est pas une surprise, et la banque estime que les résultats de Valeo sont supérieurs aux attentes. Chez TP Icap Midcap, les résultats sont qualifiés de " solides ".

Pour les deux analystes, l'important ce sont les efforts réalisés par Valeo pour préserver et même améliorer sa rentabilité. Pour Deutsche Bank, " les résultats du premier semestre 2025 ont été soutenus par des mesures de coûts qui devraient également soutenir progressivement le second semestre 2025 ". Les coûts administratifs ont diminué de 5 %, les dépenses d'investissement ont été réduites de 23 % et les dépenses brutes de R&D de 11 %.

En revanche, au niveau des recommandations, TP Icap Midcap est moins optimiste et a maintenu son avis à la Vente avec une cible de cours de 9 euros. Chez la banque allemande, la recommandation est à Conserver, tandis que l'objectif de cours a été légèrement relevé de 11 à 12 euros.

