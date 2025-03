Valéo : la rechute s'accélère, retour sous 9,60E information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 14:51









(CercleFinance.com) - Valéo a ricoché le 10 mars sous 10,7E: la rechute s'accélère, le titre est de retour sous 9,60E (MM100) et menace de revenir tester le plancher annuel des 9E du 4 mars et 4 janvier





Valeurs associées VALEO 9,5820 EUR Euronext Paris -5,78%