Valeo investit €207 millions dans une usine de calculateurs au Texas

Le logo de Valeo à Paris

Valeo a annoncé ‌mardi un investissement de 225 millions de dollars (207 millions ​d'euros) sur cinq ans dans une nouvelle usine de calculateurs au Texas.

Dixième site de production de l'équipementier automobile aux Etats-Unis, l'usine ​de McAllen produira notamment à partir de la fin 2027 l'unité de ​calcul centrale de la prochaine génération ⁠de véhicules dits "SDV" du constructeur automobile américain General Motors.

"Cette ‌nouvelle implantation aux États-Unis permettra de livrer l'une des plus importantes commandes de l'histoire de Valeo", ​a précisé le ‌groupe français dans un communiqué.

Le Software Defined Vehicle (SDV) - ⁠ou architecture logicielle centralisée - consiste à réduire le nombre de processeurs traitant les données des nombreux capteurs présents dans une ⁠voiture et ‌contrôlant ses fonctions principales.

Avec des calculateurs plus puissants, ⁠la structure d'un véhicule s'en trouve simplifiée et allégée, grâce ‌à un nombre réduit de câbles, tandis que ⁠la connectivité à bord et les mises à ⁠jour sont ‌facilitées.

Le SDV et les Etats-Unis constituent deux axes de croissance prioritaires ​du nouveau plan stratégique "Elevate ‌2028" de Valeo.

Interrogée sur l'influence des droits de douane de l'administration Trump sur ​cette décision d'implantation sur le sol américain, une porte-parole de Valeo a répondu que l'usine texane serait à ⁠la fois proche du client GM et des sites de l'équipementier au Mexique. Si les droits de douane constituent une partie importante de la structure de coût de Valeo, ils ne représentent "qu'une pièce du puzzle", a-t-elle ajouté.

(Reportage Gilles Guillaume, édité ​par Sophie Louet)