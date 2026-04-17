 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Valeo inaugure de nouvelles lignes de production sur son site d'Étaples
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 13:48

Valeo annonce une nouvelle étape dans la transformation de son site d'Étaples en un pilier stratégique de l'électrification haute tension en France, avec l'inauguration de nouvelles lignes de production haute tension à l'occasion d'une visite du ministre Sébastien Martin.

Cette mise en service opérationnelle concrétise la mutation du site qui, après avoir dominé le marché des machines électriques 12 et 48 V, et fort de ses 1 200 collaborateurs, "prouve sa capacité à fabriquer les technologies les plus avancées du secteur" selon Valeo.

Grâce à cet outil industriel de dernière génération, Étaples devient le centre d'excellence français pour l'assemblage des onduleurs haute tension, "cerveaux" des chaînes de traction électriques. Ce projet s'appuie sur une force de 180 experts R&D intégrés au site.

Travaillant en synergie avec les sites de Sainte-Florine et Sablé-sur-Sarthe, Étaples a sécurisé de premiers contrats, avec un démarrage de la production dès 2026 pour des véhicules électriques utilitaires et particuliers à partir de 2027.

Avec le déploiement de ce projet industriel "Haute Tension 2025" à Étaples, Valeo "confirme sa position d'acteur majeur de l'électrification en France, capable de porter l'innovation de la conception jusqu'à la mise sur le marché de solutions de mobilité durable".

Valeurs associées

VALEO
11,615 EUR Euronext Paris +5,93%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank