Présidentielle: Philippe devant Attal, le bloc central en danger sans candidat unique, selon un sondage

Edouard Philippe (g) et Gabriel Attal à Paris, le 7 mai 2024 ( AFP / Thomas SAMSON )

Edouard Philippe devance Gabriel Attal dans les hypothèses où les deux candidats du bloc central sont présents sur la ligne de départ de l'élection présidentielle, mais cette configuration rapproche dangereusement leur camp de l'élimination au premier tour, selon un sondage CESI Ipsos BVA pour Le Parisien publié lundi.

Le président d'Horizons se retrouve même à égalité avec le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon (13%) dans deux hypothèses: celle où la gauche réformiste est représentée par Raphaël Glucksmann (11%), avec un Gabriel Attal testé à 8,5%, et celle où elle est représentée par François Hollande (7%). Dans ce cas, MM. Philippe et Mélenchon totalisent chacun 13,5% d'intentions de vote, et Gabriel Attal est testé à 9,5%.

Dans ces deux hypothèses, Jordan Bardella totalise 33,5 à 34% d'intentions de vote.

Dans toutes les autres configurations où il est testé, Edouard Philippe se qualifie pour le second tour, mais se retrouve parfois dans la marge d'erreur face à Jean-Luc Mélenchon (14,5% contre 13,5% ou 14% contre 13%).

Sa marge est plus nette lorsqu'il est l'unique candidat du "bloc central": il est testé à 17,5% contre 13% pour M. Mélenchon quand le candidat de la gauche réformiste est Raphaël Glucksmann (13%), ou encore à 19% contre 13,5% au leader insoumis quand le candidat de la gauche réformiste est François Hollande (7,5%).

En candidat unique du bloc central, Gabriel Attal recueille 14,5% contre 14% pour Raphaël Glucksmann et 13% pour M. Mélenchon. Le patron de Renaissance recueille en revanche 17,5% contre 13,5% pour le leader insoumis et 8% pour François Hollande si celui-ci représente la gauche réformiste.

Le Rassemblement national domine largement toutes les configurations de premier tour, de 31% pour Marine Le Pen dans l'hypothèse la plus basse à 36% pour Jordan Bardella dans la plus haute.

Le président des Républicains (LR) Bruno Retailleau est testé dans toutes les configurations et recueille de 7,5% à 10% des voix.

A gauche, M. Mélenchon est testé entre 13 et 13,5% dans toutes les hypothèses, le communiste Fabien Roussel entre 3 et 4% et l'écologiste Marine Tondelier de 4 à 5%.

Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan recueille invariablement 1,5% des intentions de vote, la trotskiste Nathalie Arthaud, 1% et celles accordées à Eric Zemmour varient entre 4 et 4,5%.

Sondage effectué les 27 et 28 mai à partir d'un échantillon de 1.500 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population française (méthode des quotas). Marge d'erreur comprise entre 0,8 et 2,8 points.