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Contrat SNCF Réseau et Etat: "augmentation massive" des investissements ferroviaires d'ici 2033
information fournie par AFP 01/06/2026 à 14:40

Wagon à désherber les voies, de SNCF réseau, à Bordeaux (Gironde) le 24 octobre 2022. ( AFP / Thibaud MORITZ )

Wagon à désherber les voies, de SNCF réseau, à Bordeaux (Gironde) le 24 octobre 2022. ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le projet de contrat de performance 2024-2033 entre l'Etat et SNCF Réseau prévoit une "augmentation massive" des investissements en France dans les infrastructures ferroviaires vieillissantes, a indiqué le ministère des Transports lundi.

Le texte, qui a mis plusieurs années à être élaboré pour définir les priorités du pays, est mis en consultation à partir de lundi auprès des entreprises de transport ferroviaire et des autorités organisatrices de transport.

Il sera ensuite transmis au parlement "en vue d'une signature à l'automne", a indiqué le cabinet du ministère lundi.

Comme prévu depuis la conférence de consensus Ambition France Transports réunie par le gouvernement en 2025, le texte prévoit d'augmenter de 50% les investissements annuels en faveur de la régénération et de la modernisation du réseau ferroviaire.

Ainsi il prévoit d'ajouter 1,5 milliard d'euros chaque année aux 3 milliards actuels, à compter de 2028 pour réparer les voies, les caténaires, moderniser la signalisation ferroviaire et ainsi stopper le vieillissement des infrastructures.

But: adapter les infrastructures aux dégâts causés par le changement climatique --glissements de terrain lors d'inondations, élongations de caténaires lors de canicules--, et moderniser la signalisation pour permettre le passage de plus de trains afin de répondre à "l'envie de trains" des Français.

Car les prévisions officielles tablent sur une augmentation du trafic ferroviaire de 25% entre 2024 et 2033 en France, ce qui équivaut à faire circuler près de 800.000 TGV, TER et trains de fret supplémentaires en 2033 par rapport à 2024.

Déjà depuis 2019, le trafic grande vitesse a augmenté de 20% et celui des TER de 40%.

L'effort est "sans précédent", souligne le ministère, d'autant que l'Etat "a décidé d'indexer le montant" sur l'inflation. C'est-à-dire que l'effort de rénovation des voies "ne va pas s'étioler dans le temps".

A titre d'exemple, le contrat prévoit de "rénover 1.000 kilomètres de voies chaque année contre 750 kilomètres actuellement", d'augmenter de 25% la régénération des caténaires, à 330 kilomètres par an au lieu de 250 kilomètres actuellement.

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