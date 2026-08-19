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Valeo finalise le remboursement d'un emprunt
information fournie par Zonebourse 19/08/2026 à 08:49
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L'équipementier automobile a dévoilé les modalités du remboursement anticipé d'un emprunt obligataire de 750 millions d'euros.

Cette opération porte sur l'intégralité d'une émission obligataire de 750 millions d'euros à 5,375%, dont l'échéance initiale était fixée au 28 mai 2027.

Les conditions financières sont : un prix de rachat par obligation de 1 012 436,71 euros, un taux de remboursement anticipé de 2,6080% (incluant une marge de 0,50%) et une radiation de la cote effective sur Euronext Paris le 24 août prochain.

En soldant cette dette de 2022 avant son terme, Valeo optimise la gestion de son passif financier et réduit la charge d'intérêts associée à ces titres.

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