Une filiale de JPMorgan figure parmi les deux entreprises interdites d'activité en Inde pour manipulation présumée lors d'une vente aux enchères de clôture

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse de JPMorgan au paragraphe 4) par Jayshree P Upadhyay

L'autorité de régulation des marchés financiers indienne a exclu mercredi deux sociétés du marché pour avoir prétendument manipulé des transactions dans le cadre d'un nouveau mécanisme de cours de clôture utilisé pour déterminer le cours officiel final d'un titre à la fin d'une journée de cotation.

L’autorité de régulation a indiqué que les infractions présumées commises par les sociétés Copthall Mauritius Investment et Mansi Share and Stock Broking se sont produites le 13 août, lors de l’expiration des contrats hebdomadaires de produits dérivés liés à l’indice BSE Sensex .BSESN .

D’après les registres publics, Copthall est une entité basée à Maurice détenue par JPMorgan Chase JPM.N .

Un porte-parole de JPMorgan a refusé de commenter, tandis que Mansi Share n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Le Conseil indien des valeurs mobilières (SEBI) a ordonné la saisie d’un montant total de 36,8 millions de roupies (soit 384.324 dollars), auprès des sociétés interdites, a-t-il indiqué dans une ordonnance provisoire.

Dans une ordonnance provisoire en attendant la suite de l'enquête, la SEBI a déclaré que les ordres d’achat agressifs de Copthall et les ordres de vente importants de Mansi lors de la nouvelle séance d’enchères de clôture (CAS) destinée à déterminer les cours de clôture avaient faussé les cours des titres composant l’indice Sensex.

L’autorité de régulation a précisé que Mansi avait par la suite annulé une grande partie de ses opérations de vente.

La SEBI a estimé les gains indus à environ 29,6 millions de roupies pour Copthall et à 7,2 millions de roupies pour Mansi.

Le CAS, introduit en Inde le 3 août afin d’améliorer la formation des prix, est une fenêtre d’enchères de 20 minutes qui débute à 15 h 15 (heure indienne) après la clôture des séances régulières.

Au cours de ses deux premières semaines d’existence, ce nouveau mécanisme, mis en place pour s’aligner sur les pratiques mondiales, a provoqué de fortes fluctuations des indices de référence Nifty 50 et BSE Sensex, ainsi que des contrats d’options liés à ces indices.

“Toute manipulation ou pratique déloyale visant à perturber la formation équitable des prix dans le cadre du CAS doit être traitée avec sévérité par l'autorité de régulation”, a déclaré la SEBI, ajoutant qu'un tel comportement pourrait “porter atteinte à l'intégrité du mécanisme CAS” et perturber le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières.

Selon l’autorité de régulation, le CAS est transparent, ce qui facilite la détection de telles manipulations.

Dans une décision rendue dans les six jours suivant la manipulation présumée , l'autorité de régulation a précisé qu’elle n’avait pour l’instant trouvé aucune preuve indiquant que les deux sociétés avaient agi de concert.

(1 dollar = 95,7525 roupies indiennes)