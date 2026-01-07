information fournie par Reuters • 07/01/2026 à 08:40

Valeo et Hero MotoCorp s’associent pour des systèmes d’aide à la conduite dédiés aux deux-roues

Valeo SE VLOF.PA :

* VALEO ET HERO MOTOCORP SIGNENT UN PARTENARIAT POUR DÉVELOPPER DES SYSTÈMES AVANCÉS D’AIDE À LA CONDUITE DÉDIÉS AUX DEUX-ROUES (ARAS)

Texte original [https://tinyurl.com/3rwzz7ec]

(Rédaction de Gdansk)