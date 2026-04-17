Valeo élargit l'activité de son usine d'Etaples aux composants pour VE

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Valeo a annoncé vendredi deux nouvelles lignes de production sur son site d'Etaples (Pas-de-Calais) pour fabriquer des onduleurs haute tension destinés aux véhicules électriques, élargissant l'activité du site spécialisé jusqu'ici dans les systèmes d'hybridation.

Ce composant essentiel pour convertir le courant continu d'une batterie en courant alternatif nécessaire au fonctionnement d'un moteur électrique sera fabriqué pour des véhicules utilitaires en 2026, et pour des voitures particulières en 2027, a déclaré l'équipementier automobile dans un communiqué.

"En capitalisant sur son expertise historique des alternateurs 12 volts, le groupe a bâti en France un écosystème de R&D et de production unique. Cette base industrielle adresse désormais l'ensemble du marché", a-t-il ajouté.

Cette annonce a été faite à Etaples par le directeur général de Valeo, Christophe Périllat, en présence du ministre de l'Industrie Sébastien Martin, dans le contexte du plan d'électrification du gouvernement pour réduire la dépendance de la France aux énergies fossiles et faire face à la flambée actuelle des prix des carburants provoquée par la guerre en Iran.

L'usine Valeo, qui emploie 1.200 personnes, ajoutera ainsi la technologie haute tension 400 et 800V aux machines électriques 12V conventionnelles et aux systèmes basse tension 48V pour l'hybridation électrique des véhicules thermiques qu'elle produit actuellement.

(Rédigé par Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)