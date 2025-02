Valéo : double-top validé sous 11,5E, rechute sur 9,7E information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 11:01









(CercleFinance.com) - Valéo pulvérise le récent support des 10,15E et un double-top se retrouve validé sous 11,5E.

le titre rechute sur 9,7E et ce n'est probablement pas terminé car un 'gap' resté béant à 9,35E depuis le 13 janvier devrait exercer son 'effet d'attraction'... et un test des 8,8E (support des 6/11 et 19/12/2024) devrait survenir dans la foulée.





Valeurs associées VALEO 9,86 EUR Euronext Paris -12,65%