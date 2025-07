Valéo : dévisse de -16% vers 8,66E information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 09:57









(CercleFinance.com) - Valéo dévisse de -16% vers 8,66E, ce qui efface tous les gains depuis le 23 juin.

Valéo revient au contact du support des 8,55E (des 5 et 23 juin), le palier de soutien suivant se situerait au niveau du 'gap' des 8,19E du 22 avril.





Valeurs associées VALEO 9,3560 EUR Euronext Paris -9,47%