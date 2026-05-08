Valeo détrône Ubisoft pour les paris baissiers du marché

(Zonebourse.com) - Cette semaine, Valeo a pris la place d'Ubisoft comme action la plus vendue à découvert de la place parisienne, selon les données compilées par Zonebourse. 11 fonds sont désormais identifiés comme ayant des positions courtes de plus de 0,5% sur la société, pour un niveau évalué à 14,78% du capital. Kintbury Capital et Marshall Wace sont les deux plus exposés, avec respectivement 2,89% et 2,49% au dernier pointage. Il faut souligner que le pourcentage précis d'intérêts vendeurs n'est pas connu, car les positions inférieures à 0,5% ne sont pas rendues publiques.

Valeo devance Ubisoft (14,7%) et Teleperformance (12,6%).

La plus forte accélération de vente à découvert des derniers jours est à aller chercher du côté de Soitec, dont les intérêts vendeurs ont franchi la barre de 5% du capital, avec l'arrivée des fonds Connor, Clark & Lunn et de Capital Fund Management. A date, c'est Two Sigma qui possède la position la plus importante contre Soitec (1,26% du capital). La flambée de l'action cette année ( 580% !) est à la fois un appel d'air pour les vendeurs à découvert, mais aussi un risque en cas de mauvais timing.

Un signal à interpréter

Un niveau élevé de ventes à découvert ne signifie pas mécaniquement qu'une action va baisser. Il indique surtout qu'un grand nombre d'investisseurs professionnels parient contre le titre, souvent parce qu'ils doutent de la trajectoire financière de l'entreprise ou qu'ils ont détecté ce qu'ils estiment être une anomalie.

Mais cette situation peut aussi devenir un facteur de soutien paradoxal : si la société publie de bons résultats ou rassure le marché, les vendeurs à découvert peuvent être forcés de racheter rapidement les actions qu'ils ont empruntées pour limiter leurs pertes. Ces rachats alimentent alors la hausse du titre et peuvent amplifier le mouvement. C'est ce qu'on appelle un short squeeze : plus les positions vendeuses sont importantes, plus le potentiel de rebond violent existe en cas de bonne surprise.

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