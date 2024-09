Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valeo: confirme le débordement des 9E information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 14:59









(CercleFinance.com) - Le titre progresse encore de près de 4% vers 9,3 E et confirme le débordement de la résistance des 9 E. Le titre se diriger probablement vers le niveau des 10 E.



Les prochains objectifs sont les résistances des 14,30E et des 15 E.





Valeurs associées VALEO 9,42 EUR Euronext Paris +5,25%