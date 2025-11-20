Valeo concède de lourdes pertes, le retour de la croissance des revenus n'est prévu que pour 2027

(AOF) - Valeo ne va pas si bien, ou tout du moins ne va pas aller mieux tout de suite. Valeo signifie en latin « je vais bien/je suis fort » et la société a choisi cette dénomination en 1980, du nom de sa filiale italienne. Le titre est sanctionné en bourse ce jeudi (-10,37%, à 10,72 euros) en raison du nouveau plan stratégique qui n’a pas convaincu, et notamment le retour à la croissance du chiffre d’affaires, programmé seulement 2027.

Dans son plan baptisé Elevate 2028, l'équipementier automobile compte sur trois moteurs : l'augmentation régulière des bénéfices, la génération de cash et le fameux retour à la croissance qui démarrera en 2027. Ce retour à la croissance devrait être lié à la transformation en ventes d'un solide carnet de commandes.

En ce qui concerne les prévisions chiffrées, en 2028, les revenus sont attendus entre 22 et 24 milliards d'euros, contre 21,4 en 2024 et un objectif de 20,5 cette année. La marge opérationnelle (en % du chiffre d'affaires), après 4,3% en 2024 et entre 4,5 et 5,5% en 2025, devrait poursuivre sa hausse et s'établir entre 6 et 7% en 2028. Une progression du cash flow libre (nouvelle définition après intérêts et impôts) devrait être supérieure à 500 millions d'euros sur l'exercice 2028, contre plus de 300 millions d'euros cette année.

Les analystes apprécient les objectifs tenables

Du côté de chez Oddo BHF, on salue " des objectifs 2028 plus réalistes et globalement conformes aux attentes ". Les analystes de Jefferies ont également employé le mot " réalistes " en y ajoutant " atteignables ".

Toutefois, la banque d'investissement américaine estime que les objectifs sont inférieurs à ses attentes en matière de croissance : les ventes 2026 devraient stables en glissement annuel, là où Jefferies table sur une hausse de 2,7%. L'objectif de marge compris entre 6 et 7% se situe dans le bas de la fourchette de la prévision de Jefferies (6,5 à 8%), mais demeure atteignable.

Au niveau des recommandations, que ce soit Oddo BHF ou Jefferies, aucun des deux n'a pris de risque. Le premier a confirmé son avis à Neutre, avec une cible de 10 euros, tandis que le second est à Conserver, en visant 10,35 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS