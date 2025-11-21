 Aller au contenu principal
La contrebande présumée de puces d'IA vers la Chine incite les États-Unis à demander la traçabilité des puces
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 00:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Karen Freifeld

Le ministère américain de la Justice a inculpé quatre personnes dans le cadre d'un projet d'exportation illégale de puces d'IA de Nvidia NVDA.O vers la Chine, ce qui a incité un républicain clé de la Chambre des représentants à demander l'adoption urgente d'un projet de loi sur le suivi des puces, jeudi.

"La Chine reconnaît la supériorité de l'innovation américaine en matière d'intelligence artificielle et fera tout ce qui est en son pouvoir pour la rattraper", a déclaré John Moolenaar, président de la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine. "C'est pourquoi il est urgent d'adopter la loi bipartisane sur la sécurité des puces électroniques."

Cette loi, que M. Moolenaar a présentée en mai et qui compte 30 coparrains, exigerait la vérification de l'emplacement des puces, obligerait les fabricants de puces à communiquer et à partager des informations sur les détournements potentiels et examinerait d'autres moyens d'empêcher les puces américaines de se retrouver entre de mauvaises mains.

Cette affaire met en lumière les difficultés rencontrées par Washington pour faire respecter les restrictions considérables qu'il impose aux exportations de produits de haute technologie vers la Chine, dans le but d'entraver le développement militaire de Pékin et de maintenir l'avance technologique des États-Unis. La Chine a critiqué les restrictions américaines à l'exportation dans le cadre d'une campagne de militarisation des questions économiques et commerciales.

L'acte d'accusation, annoncé jeudi par le ministère américain de la justice, vise deux citoyens américains et deux ressortissants chinois accusés d'avoir conspiré pour exporter des GPU Nvidia vers la Chine sans les licences requises. Les accusés auraient créé de faux contrats et fourni de faux documents pour expédier les puces vers des pays tiers, tout en sachant qu'elles étaient destinées à la Chine.

Ils ont ensuite exporté 400 GPU Nvidia A100 vers la Chine via la Malaisie entre octobre 2024 et janvier 2025, selon l'acte d'accusation. Les forces de l'ordre ont mis fin à des tentatives d'exportation de 10 superordinateurs Hewlett-Packard équipés de GPU Nvidia H100 et de 50 GPU Nvidia H200 via la Thaïlande, a déclaré le ministère américain de la Justice.

Dans le cas de la Floride, la conspiration comprenait l'utilisation d'une société de Tampa comme façade pour l'achat et l'exportation de puces, et près de 4 millions de dollars de virements télégraphiques depuis la Chine pour financer le système, a déclaré le ministère de la justice.

L'avocat d'un des accusés s'est refusé à tout commentaire et l'avocat d'un deuxième accusé n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Les autres accusés n'ont pas pu être joints dans l'immédiat.

