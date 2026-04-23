Valeo: Chiffre d'affaires supérieur aux attentes au 1er trimestre, objectifs annuels confirmés

Le logo de Valeo à Paris

Valeo ‌a fait état jeudi d'une hausse de 1,3%, ​à périmètre et taux de change constants, de son chiffre d'affaires au premier trimestre, qui ​ressort supérieur aux attentes, et confirmé ses objectifs annuels malgré ​les tensions liées au ⁠conflit au Moyen-Orient.

Les ventes de l'équipementier automobile ‌atteignent ainsi 5,1 milliards d'euros sur la période, contre 5,01 milliards attendu par ​les analystes ‌selon un consensus fourni par le groupe.

"Face ⁠aux tensions au Moyen-Orient et aux pressions sur la chaîne d'approvisionnement électronique, nos équipes sont ⁠pleinement mobilisées ‌pour garantir la continuité de nos ⁠activités, limiter les surcoûts et conduire un ‌dialogue constructif avec chacun de nos ⁠clients. Nous continuons de piloter nos coûts ⁠et nos ‌dépenses d'investissement avec une rigueur absolue", a indiqué ​le directeur général ‌Christophe Périllat dans un communiqué.

Le groupe confirme ainsi ses objectifs pour ​2026. Il table sur un chiffre d'affaires compris entre 20 milliards et ⁠21 milliards d'euros, sur un free cash flow supérieur à 400 millions d'euros et sur une marge opérationnelle comprise entre 4,7% et 5,3%.

(Rédigé par Blandine Hénault avec Mathias Rozario, édité par ​Benoit Van Overstraeten)