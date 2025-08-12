Valeo: BlackRock dépasse les 5% des votes information fournie par Cercle Finance • 12/08/2025 à 13:46









(Zonebourse.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 8 août, le seuil de 5% des droits de vote de Valeo et détenir 5,85% du capital et 5,20% des droits de vote.



Le géant américain de la gestion d'actifs explique que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Valeo sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions de l'équipementier automobile détenues à titre de collatéral.





