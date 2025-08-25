Valeo: BlackRock dépasse les 5% des votes information fournie par Cercle Finance • 25/08/2025 à 09:30









(Zonebourse.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 21 août, le seuil de 5% des droits de vote de Valeo et détenir 5,65% du capital et 5,03% des droits de vote.



Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Valeo sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.



Pour rappel, BlackRock il avait franchi en baisse, le 20 août, le seuil de 5% des droits de vote de Valeo, pour détenir alors 5,62% du capital et 4,995% des droits de vote de l'équipementier automobile.





