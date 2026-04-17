Valeo ajoute à Etaples deux lignes de production d'onduleurs pour VE

Valeo a annoncé vendredi deux nouvelles lignes de production sur son site d'Etaples (Pas-de-Calais) pour fabriquer des onduleurs haute tension destinés aux véhicules électriques.

Ce composant essentiel pour convertir le courant continu d'une batterie en courant alternatif nécessaire au fonctionnement d'un moteur électrique sera fabriqué pour des véhicules utilitaires en 2026, et pour des voitures particulières en 2027, a ajouté l'équipementier automobile dans un communiqué.

Cette annonce a été faite en présence du ministre de l'Industrie Sébastien Martin, dans le contexte du plan d'électrification du gouvernement pour réduire la dépendance de la France aux énergies fossiles et faire face à la flambée actuelle des prix des carburants provoquée par la guerre en Iran.

(Rédigé par Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)