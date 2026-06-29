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Valbiotis : Succès de l’AKA de 10,2M€
information fournie par EuroLand Corporate 29/06/2026 à 08:20

Résultat de l’augmentation de capital


Le montant de l’augmentation de capital de 10,18 M€ (dont 6,2 M€ dans le cadre du maintien du DPS) donne lieu à la création de 11 840 000 actions nouvelles (4 635 488 au titre de l’engagement de garantie et 7 204 512 au titre de la souscription à titre irréductible, réductible et libre), soit un total de 35 538 234 actions post opération.


Pour rappel, l’opération, réalisée avec maintien du DPS, était sécurisée à hauteur de 76,6% du montant initial (dont 2M€ d’engagement ferme de Monsieur Tao, le partenaire de la société dans sa coentreprise en Chine, et 5,8M€ d’engagement à titre de garantie de 11 fonds). Le prix d’émission avait été fixé à 0,86€ par action (soit une décote de près de 20% % par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action au cours des trois dernières séances de bourse pré-opération).


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation Achat. Recalculé de la dilution, notre OC post opération ressort à 1,74 € vs 2,16€ auparavant.

Valeurs associées

VALBIOTIS
0,7450 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 29/06/2026 à 08:20:15.

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