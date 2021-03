o Des résultats précliniques sur la substance active TOTUM-854 dans l'hypertension artérielle, issus des travaux réalisés dans le cadre du partenariat académique avec le Laboratoire de Pharm-Ecologie Cardiovasculaire (LAPEC) de l'université d'Avignon ainsi qu'au sein de la plateforme de R&D de Riom.

o Une première reconnaissance scientifique internationale pour TOTUM-854 par un congrès majeur dans le champs cardiovasculaire.

o TOTUM-854 sera la troisième substance active du pipeline de VALBIOTIS à entrer en phase de développement clinique, en 2021.



La Rochelle, le 8 mars 2021 (17h40 CET) - VALBIOTIS (FR0013254851 - ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce la sélection de résultats précliniques obtenus avec TOTUM-854 dans l'hypertension artérielle par le congrès de l'European Society of Hypertension (ESH) et l'International Society of Hypertension (ISH).

Ces résultats, issus de travaux réalisés dans le cadre du partenariat académique entre VALBIOTIS et l'Université d'Avignon, ainsi qu'au sein de la plateforme de R&D de Riom, seront présentés lors du congrès annuel commun de l'ESH et l'ISH, qui se tiendra entre le 11 et le 14 avril 2021, en format virtuel.