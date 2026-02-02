Valbiotis renforce sa gamme ValbiotisPLUS® avec la solution Ménopause & Périménopause

La Rochelle, le 2 février 2026 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, annonce le lancement ce mardi 3 février de ValbiotisPLUS® Ménopause & Périménopause, une innovation adressant un enjeu de santé majeur : l’accompagnement spécifique de la santé des femmes, notamment aux périodes clés de la périménopause et de la ménopause.



Ce nouveau lancement, à la fois en pharmacie et sur le site marchand de la Société, vient renforcer la gamme ValbiotisPLUS® adressant les facteurs périphériques clés de l’équilibre cardio-métabolique, et comprenant déjà sept autres compléments : Collagène marin Beauté, Collagène marin Articulations, Sommeil, Sérénité, Multivitamines, Oméga-3 et Magnésium.