VALBIOTIS publie ses résultats annuels 2019

La Rochelle, le 21 avril 2020 (07h35 CEST) - VALBIOTIS (FR0013254851 - ALVAL / éligible PEA/PME), entreprise de Recherche & Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce ses résultats au titre de l'exercice 2019 et fait un point sur les avancées récentes.



FAITS MARQUANTS ET RÉSULTATS 2019 :

o Priorité donnée au développement de TOTUM-63, une substance active issue du végétal ayant cliniquement démontré des bénéfices métaboliques chez les prédiabétiques.

o Trésorerie de 8,0 M€ au 31 décembre 2019.