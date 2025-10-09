Valbiotis publie ses comptes semestriels et confirme sa feuille de route

La Rochelle, le jeudi 9 octobre 2025 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires

scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, dévoile ses résultats au titre du premier semestre de l’exercice en cours et confirme sa feuille de route à horizon 2030.



« Au cours des six premiers mois de l’année, Valbiotis a respecté son calendrier soutenu de lancements commerciaux en France. Au second semestre, nous accélérons notre déploiement grâce à un ciblage

renforcé de notre force de vente en officines, une accélération en e-commerce et une intensification de nos investissements marketing, rendue possible par le succès de l’augmentation de capital finalisée fin juin. Parallèlement, à l’international, les discussions s’intensifient avec plusieurs partenaires régionaux potentiels. Valbiotis est ainsi en mesure de renouveler avec confiance l’ensemble de ses ambitions

financières à court et moyen terme », commente Sébastien PELTIER, Président et co-fondateur de Valbiotis.