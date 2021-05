Valbiotis obtient le brevet pour sa substance active TOTUM-63 en Chine, un vaste marché potentiel pour la prévention du diabète de type 2 et des maladies métaboliques

o Une large protection de TOTUM-63, sa composition et son utilisation pour la prévention du diabète de type 2 et des maladies métaboliques, accordée par l'Administration Nationale Chinoise de la Propriété Intellectuelle.

o Un monopole d'exploitation en Chine, l'un des pays les plus touchés par les maladies métaboliques dans le monde, où la prévalence du prédiabète dans la population adulte est estimée à 35%, soient 390 millions de personnes , et celle du surpoids et de l'obésité à 50% .

o Valbiotis concrétise sa stratégie de protection globale, avec le brevet de TOTUM-63 désormais acquis dans près de 50 pays incluant l'Europe, les États-Unis et la Chine, en vue de la commercialisation mondiale en partenariat avec Nestlé Health Science.



La Rochelle, le 19 mai 2021 (17h40 CEST) - Valbiotis (FR0013254851 - ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce l'obtention du brevet en Chine pour TOTUM-63, délivré par l'Administration Nationale Chinoise de la Propriété Intellectuelle. Ce brevet protège la composition et l'utilisation de TOTUM-63 jusqu'en 2035, pour la prévention du diabète de type 2 et des maladies métaboliques.