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Valbiotis nomme Patricia Tranvouëz et Laurent Keiser au conseil de surveillance
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 17:40

* Valbiotis renouvelle mandat d’Agnès Tixier, directrice exécutive chez Crédit Mutuel Equity, au conseil de surveillance en tant que membre indépendante. * Conseil de surveillance renforcé par nomination de Patricia Tranvouëz, ex-dirigeante marketing et transformation chez Colgate-Palmolive, Unilever, L’Oréal, ancienne directrice générale de Sephora (LVMH), Kenzo Parfums (LVMH), Etam. * Entrée de Laurent Keiser, ex-cadre commercial chez Henkel, Guilbert-Office Depot, DHL Express, passé par OCP France (McKesson), cofondateur de Healthy Group/Aprium Pharmacie. * Laurent Keiser a aussi présidé conseil de surveillance de Paris Pharma, apportant expertise des circuits de distribution en pharmacie. * Laurent Lévy reste président du conseil de surveillance. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Valbiotis SA published the original content used to generate this news brief via EQS News, a service of EQS Group AG (Ref. ID: fr_reg_2310582_en), on April 17, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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