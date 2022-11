Valbiotis lance une levée de fonds d'environ 8 millions d'euros pour financer l'accélération de sa stratégie commerciale

• Offre Globale comprenant une Offre Réservée à une catégorie de bénéficiaires ainsi qu’une offre au public destinée aux investisseurs individuels via la plateforme PrimaryBid.



• Clôture de l’Offre PrimaryBid le 8 novembre 2022 à 22h et de l’offre réservée à une catégorie de bénéficiaires le 9 novembre 2022 avant l’ouverture des marchés (sous réserve d’une clôture anticipée).



• Les fonds souscrits serviront à financer la poursuite de la structuration de la Société pour accompagner la conclusion et la mise en œuvre de futurs accords de licence et/ou de distribution à l’international sur les autres TOTUM (TOTUM•070 – hypercholestérolémie LDL, TOTUM•448 – NAFL/NASH et TOTUM•854 - hypertension artérielle), ainsi que leur commercialisation directe en France conformément à la stratégie communiquée le 7 octobre 2022, et soutenir le contrat de licence et d’approvisionnement déjà signé de TOTUM•63 (prédiabète).