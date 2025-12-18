Valbiotis distingué par le prix Top Santé 2025 pour Valbiotis Plus® Sérénité, solution innovante pour l’équilibre émotionnel

La Rochelle, le jeudi 18 décembre 2025 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, annonce avoir reçu le prix Top Santé 2025 pour son produit Valbiotis Plus® Sérénité, lors de la 6ème édition du prix Top Santé, organisée hier soir par le média de référence Top Santé.





Décerné à un seul produit par catégorie parmi 19 univers de santé, ce prix distingue les innovations les plus remarquables selon un jury composé de journalistes spécialisés et d’experts santé indépendants. Les produits sont évalués sur la base de critères exigeants : efficacité établie, apport santé, simplicité d’utilisation, éthique et déontologie, innovation et originalité.