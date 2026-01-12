Valbiotis dévoile une nouvelle publication dans une revue scientifique
Cette publication démontre pour la première fois chez l'Homme la biodisponibilité de la substance Totum-448 ainsi que plusieurs paramètres de son mode d'action sur les cellules hépatique humaines, incluant la réduction des lipides intracellulaires ainsi que l'inflammation et le stress du reticulum en particulier.
Dans son communiqué de presse, le laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires rappelle que cette publication confirme le potentiel scientifique de cette substance.
Pour Pascal Sirvent, directeur scientifique de la société et membre du directoire : "nous sommes heureux de voir notre travail reconnu par une revue scientifique internationale. Cette publication illustre la force de notre recherche et développement, ainsi que l'avancée scientifique que nous réalisons en collaboration avec des partenaires académiques et universitaires pour mieux comprendre la substance active TOTUM-448 et son impact sur la santé du foie".
