Valbiotis commercialisera le 2 juin prochain sa solution ValbiotisPRO® Cardio-circulation

La Rochelle, le jeudi 22 mai 2025 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, annonce que la sortie sur le marché français de ValbiotisPRO® Cardio-circulation interviendra dès le 2 juin prochain, en ligne avec le calendrier annoncé (lancement au deuxième trimestre 2025).





ValbiotisPRO® Cardio-circulation est une solution non-médicamenteuse sans effet secondaire adressant les problématiques de pression artérielle élevée et de mauvaise circulation sanguine (sensation de jambes lourdes, fourmillements). Cette solution est basée sur Tensodrive® (ex-TOTUM•854), formule brevetée 100% naturelle issue à 98% de la synergie de six extraits végétaux (olivier, artichaut, ail, myrtille, chrysanthellum, poivre noir).





Tensodrive® est une substance active brevetée dans 59 pays (brevet en copropriété développé avec La Rochelle Université, Clermont Auvergne Université et CNRS) bénéficiant d’une forte caution scientifique : cliniquement testée à travers deux études ayant regroupé 420 participants, dont INSIGHT, Tensodrive® est également validée par la communauté scientifique avec 7 communications dans les congrès depuis 2021.