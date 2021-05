Valbiotis bénéficie d'un soutien à l'innovation de Bpifrance de 1,25 million d'euros

o Prêt innovation Recherche et Développement de 750 000 euros.



o Prêt d'Amorçage Investissement de 500 000 euros.



La Rochelle, le 26 mai 2021 (17h40 CEST) - Valbiotis (FR0013254851 - ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce le soutien renouvelé de Bpifrance, avec un prêt à l'innovation à hauteur de 1,25 million d'euros.



Jocelyn PINEAU, CFO, membre du Directoire, commente : « Ce premier semestre 2021 est riche en avancées significatives pour la Société. Les ressources issues de notre récente augmentation de capital et de l'obtention de ces nouveaux prêts à l'innovation viennent sécuriser durablement notre position financière et nous permettent de nous focaliser sereinement sur l'exécution de notre feuille de route scientifique et commerciale. Nous tenons, a? ce titre, a? remercier les autorités publiques, nos partenaires, ainsi que tous nos actionnaires institutionnels et individuels pour leur soutien. Bpifrance est aux côtés de Valbiotis depuis la création de la Société en 2014. Cet accompagnement dans la durée est un formidable encouragement à poursuivre nos efforts d'innovation dans cette période d'accélération de nos programmes de recherche ».