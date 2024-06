Valbiotis annonce un accord avec Nestlé Health Science actant la fin du contrat de licence et d’approvisionnement

Reprise par Valbiotis de l’ensemble des droits de TOTUM•63, son complément alimentaire végétal sans équivalent dans la prise en charge du prédiabète et des stades précoces du diabète de type 2





• Valbiotis récupère l’ensemble de la propriété intellectuelle (dont les brevets, savoir-faire et données cliniques) relative à TOTUM•63, après avoir bénéficié au total de 12,75 millions de francs suisses de financement de la part de Nestlé Health Science ;





• TOTUM•63 est prêt pour un lancement en France en direct, dès le premier semestre 2025, et à l’international via de nouveaux partenariats à conclure ;





• Une trésorerie de 25 M€ à fin décembre 2023 sécurise les ambitions commerciales de la Société pour son portefeuille de compléments alimentaires.