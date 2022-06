Valbiotis annonce le large succès de l’étude clinique de Phase II HEART : TOTUM•070, substance active végétale brevetée, démontre son efficacité contre l’hypercholestérolémie, facteur de risque cardiovasculaire

• Cette étude clinique de Phase II avec TOTUM•070, randomisée et contrôlée contre placebo, atteint son objectif de réduction du LDL cholestérol (critère principal)

et confirme la très bonne tolérance de cette substance active.



• Dès 3 mois de supplémentation, les résultats montrent une réduction significative de 13 % du taux sanguin de LDL cholestérol et de 14 % du taux sanguin de triglycérides.



• Les données complètes de l’étude HEART seront présentées à l’occasion de congrès scientifiques internationaux.



• TOTUM•070 couvre le besoin non satisfait de prise en charge des hypercholestérolémies légères à modérées non traitées et répond aux attentes exprimées par les patients et professionnels de santé dans les études de marché menées par Valbiotis.



• Valbiotis fixe l’objectif d’une commercialisation sur la base de ces résultats de Phase II, au plus tard au premier semestre 2024, et intensifie ses échanges avec de grands acteurs de la santé et de la nutrition.



• L’hypercholestérolémie constitue l’un des facteurs de risque cardiovasculaire majeurs et parmi les plus répandus, avec une prévalence de 39 % dans la population adulte mondiale, de 48 % en Amérique du Nord, 54 % en Europe, et 62 % en France soit 174 millions d’adultes uniquement aux États-Unis et dans les 5 principaux pays européens.