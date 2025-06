Valbiotis annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du DPS d’un montant de 6,9 M€ sécurisée par des engagements à hauteur de 75,0%

La Rochelle, le 6 juin 2025 (8h00 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription destinée à financer principalement la mise en œuvre de sa stratégie commerciale et le développement de ses ventes de compléments alimentaires.





Sébastien PELTIER, Président et co-fondateur de Valbiotis, déclare : « Entrée en phase de commercialisation il y a un an, Valbiotis s’apprête à générer en 2025 ses premiers revenus commerciaux significatifs. Cette trajectoire concrétise une transformation ambitieuse et réussie, après dix années de R&D qui ont permis de bâtir un portefeuille de substances actives brevetées, 100 % naturelles, cliniquement testées et sans équivalent sur le marché. Avec désormais trois produits ValbiotisPRO® disponibles en France, à la fois sur notre site marchand et en pharmacies, la progression continue de nos indicateurs opérationnels est venue valider notre modèle commercial s’appuyant sur un écosystème de partenaires, prescripteurs et tiers de confiance (professionnels de santé, groupements de pharmacies, mutuelles…), qui ne cesse de s’étoffer."