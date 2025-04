Valbiotis annonce la tenue de son Assemblée générale mixte des actionnaires le 18 avril 2025

La Rochelle, le 31 mars 2025 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français de recherches scientifiques, spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, annonce la tenue de son Assemblée générale mixte des actionnaires le 18 avril 2025 et les modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires.



L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra à :



L’Hôtel La Fabrique, les Ateliers de La Fabrique, 20 rue Sénac de

Meilhan 17000 La Rochelle

Le vendredi 18 avril à 10h00



Pour assister à l’Assemblée générale, il est indispensable d’être en possession d’une carte d’admission et d’une pièce d’identité.



Le Directoire de Valbiotis invite les actionnaires à se prononcer sur les résolutions, notamment, celles nécessaires dans le cadre du développement des activités de la Société, ainsi que toutes les autorisations nécessaires pour disposer des outils permettant d’avoir une politique d’actionnariat salarié incitative et de nature à conforter le développement de l’entreprise.



L’avis préalable de réunion a été mis en ligne sur le site internet de la Société et publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires « BALO » (https://www.journal officiel.gouv.fr/pages/balo/) le 10 mars 2025, bulletin N°30.