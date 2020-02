VALBIOTIS annonce la signature d'un partenariat stratégique global avec NESTLÉ HEALTH SCIENCE pour le développement et la commercialisation de TOTUM-63, substance active issue du végétal ayant cliniquement démontré des bénéfices métaboliques chez les prédiabétiques

o La position de leader mondial de Nestlé Health Science et son engagement dans les maladies métaboliques soutiendront le développement et la commercialisation mondiale de TOTUM-63 ;

o Un partenariat stratégique qui garantit le financement des dernières phases de développement clinique de TOTUM-63 jusqu'à l'obtention des allégations de santé auprès des autorités américaines et européennes ;

o L'accord comprend un paiement initial de 5 millions de francs suisses, des paiements d'étapes pouvant atteindre 66 millions de francs suisses et des royalties progressives sur les ventes nettes ;

o L'accord comprend également l'approvisionnement de Nestlé Health Science en TOTUM-63 par VALBIOTIS, représentant une source de revenus supplémentaires.



La Rochelle, le 5 février 2020 (17h40 CET) - VALBIOTIS (FR0013254851 - ALVAL / éligible PEA/PME), entreprise de Recherche & Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce la signature d'un partenariat stratégique global à long terme avec Nestlé Health Science pour le développement et la commercialisation de TOTUM-63, une combinaison innovante et brevetée de cinq extraits végétaux, conçue pour réduire le risque de développer un diabète de type 2 chez les prédiabétiques.