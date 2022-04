Valbiotis annonce la première visite du premier patient dans l’étude clinique de mode d’action sur TOTUM•63 réalisée par l’INAF, en partenariat avec Nestlé Health Science

• L’étude clinique de mode d’action sur TOTUM•63 est officiellement lancée, après l’obtention des autorisations nécessaires de Santé Canada et du CÉRUL et la première visite médicale du premier sujet inclus dans l’étude.

• Cette étude réalisée par l’INAF de l’Université Laval à Québec (Canada) sous la supervision des Prs André MARETTE et Marie-Claude VOHL, explorera les principales hypothèses de mode d’action de TOTUM•63 chez 20 volontaires en surpoids ou obèses à risque de développer des maladies métaboliques telles que le diabète.

• Les données de mode d’action obtenues complèteront les résultats d’efficacité de l’étude pivot de Phase II/III REVERSE-IT en cours ; elles permettront d’appuyer la communication scientifique et d’accompagner la commercialisation de cette substance active sur le marché du prédiabète.

• La première visite du premier patient dans cette étude clinique donne lieu à un paiement d’étape de la part de Nestlé Health Science à Valbiotis, dans le cadre du partenariat stratégique global.



La Rochelle, le 28 avril 2022 (17h40 CEST) - Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce la première visite du premier patient dans l’étude clinique de mode d’action sur TOTUM•63.