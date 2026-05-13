Vaccins: Valneva revoit ses prévisions de ventes à la baisse pour 2026

Le fabricant franco-autrichien de vaccins Valneva a annoncé mercredi revoir ses prévisions de ventes à la baisse pour 2026 "en partie en raison d’une tendance émergente défavorable" sur les vaccins du voyage sur ses principaux marchés.

( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

La société spécialisée dans les vaccins contre des maladies transmises par le moustique tigre prévoit désormais des ventes de produits situées entre 135 millions d’euros et 150 millions d’euros, contre 145 millions d’euros à 160 millions d’euros précédemment, selon un communiqué.

Sur le premier trimestre, son chiffre d'affaires a reculé de plus de 37% comparé aux trois premiers mois de l'an passé, pour atteindre 30,9 millions d’euros.

Ce recul s’explique principalement par l’arrêt de la distribution de certains produits et des décalages dans le calendrier des livraisons au Département américain de la Défense, explique la société.

Les ventes en baisse "mettent également en évidence les premiers effets négatifs de la situation géopolitique sur les voyages", a déclaré Peter Bühler, directeur financier de Valneva, cité dans le communiqué.

En raison du recul des ventes au premier trimestre 2026, la société, qui a lancé un projet de réorganisation de ses activités, incluant une réduction de 10 à 15% de ses effectifs à l’échelle mondiale, a creusé sa perte nette (32,1 millions d'euros contre 9,2 millions au premier trimestre 2025).