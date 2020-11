Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vaccins anti-Covid: L'UE attend les premières demandes d'autorisation "dans les prochains jours" Reuters • 26/11/2020 à 13:19









BRUXELLES, 26 novembre (Reuters) - L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé jeudi qu'elle s'attendait à recevoir "dans les prochains jours" les premières demandes d'autorisation provisoire de mise sur le marché des vaccins mis au point contre le COVID-19. Trois laboratoires - Pfizer PFE.N en association avec BioNTech BNTX.O , Moderna MRNA.O et AstraZeneca AZN.L en association avec l'université d'Oxford - ont fait état ces dernières semaines de résultats d'essais cliniques favorables quant à l'efficacité de leurs vaccins potentiels. Pfizer a déjà déposé une demande d'autorisation devant la Food and Drug Administration (FDA), l'agence américaine du médicament, le 20 novembre dernier. L'agence européenne ne précise pas quel laboratoire est susceptible de formuler le premier une demande d'autorisation mais elle s'est lancée dès le 6 octobre dans une étude en temps réel des résultats fournis par Pfizer-BioNTech à mesure de leur communication afin d'accélérer le processus de validation. La directrice générale de l'EMA, Emer Cooke, a dit mercredi espèrer être en mesure d'émettre avant Noël un avis scientifique favorable sur les candidats vaccins contre le COVID-19 qui auront été soumis à l'agence. (Francesco Guarascio version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

