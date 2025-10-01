 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Vaar Energi achète la participation de TotalEnergies dans le champ pétrolifère norvégien d'Ekofisk PPF
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 07:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vaar Energi VAR.OL , détenue majoritairement par l'Italien Eni ENI.MI , a déclaré mercredi qu'il avait accepté d'acheter la participation de TotalEnergies

TTEF.PA dans le champ pétrolifère norvégien Ekofisk PPF, faisant passer la participation de Vaar de 12,4 % à 52,3 %.

Pétrole et parapétrolier

