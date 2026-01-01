"Effroi" en Suisse, une quarantaine de morts dans l'incendie d'un bar d'une station de ski

Conséquences de l'incendie et de l'explosion du bar "Le Constellation" à Crans-Montana lors de la fête de la Saint-Sylvestre

par Emma Farge et Denis Balibouse

Une quarantaine de personnes ont été tuées et environ 115 autres blessées, pour la plupart grièvement, dans l'incendie qui a ravagé un bar bondé lors d'une soirée du Nouvel an ‍dans la station de ski huppée de Crans-Montana, ont annoncé jeudi les autorités suisses, déplorant un "drame d'une ampleur inédite".

Le feu s'est déclaré à 01h30 (00h30 GMT) au "Constellation", un établissement tenu par un couple de Français qui est considéré comme prisé par les adolescents dans cette station du sud-ouest de la Suisse.

Si les "circonstances ‌restent à élucider", a déclaré la procureure générale du canton de Valais, "la piste aujourd'hui privilégiée est celle d'un embrasement généralisé qui a provoqué une déflagration" dans le bar.

Tout va être mis en oeuvre pour apporter "au plus vite et au mieux des réponses aux nombreuses questions que ​les familles se posent", a ajouté Béatrice Pilloud lors d'une conférence de presse organisée jeudi après-midi à Sion.

"Nous dénombrons une quarantaine de ⁠personnes décédées et environ 115 blessés, pour la plupart grièvement", a dit devant les journalistes le commandant de la police cantonale valaisanne, Frédéric Gisler.

Le travail d'identification des victimes pourrait "prendre plusieurs jours", a-t-il déclaré. "Vu le caractère international de la station de ⁠Crans, nous pouvons nous attendre à des victimes de ‍nationalité étrangère", a-t-il ajouté, sans donner de précisions dans l'immédiat.

Les autorités suisses ont dit être en contact avec ⁠les ambassades et ministères des Affaires étrangères de différents pays, en particulier les pays voisins, qu'elles ont également remercié pour leur aide.

Emmanuel Macron a dit s'être entretenu avec le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin. "Nos équipes diplomatiques et consulaires suivent la situation et apportent l'assistance nécessaire à nos compatriotes ​touchés par ce drame", a écrit le président français sur le réseau social X.

"La France accueille des blessés dans ses hôpitaux et se tient disponible pour toute aide".

"L'UNE DES PIRES TRAGÉDIES QUE NOTRE PAYS AIT CONNUES"

Le président du canton de Valais a fait savoir en conférence de presse que plusieurs pays, ⁠dont la France, l'Allemagne et l'Italie, ont proposé d'accueillir blessés et grands brûlés. Une soixantaine de personnes ont été prises en ​charge à l'hôpital de Sion, a indiqué Mathias Reynard.

Quelque 150 intervenants hospitaliers, 42 ambulances, 13 hélicoptères et ​trois camions-catastrophe ont été mobilisés, a-t-il ajouté.

Frédéric ​Gisler a déclaré que tous les blessés avaient été pris en charge au plus tard peu après 05h00 grâce à une "grande mobilisation".

Il s'agit de "l'une des ​pires tragédies que notre pays ait connues", a déploré Guy Parmelin, qui a ⁠annoncé la mise en berne des drapeaux pour une durée de cinq jours et repoussé son traditionnel discours du Nouvel an.

"C'est un drame d'une ampleur inédite, effroyable", a-t-il ajouté, notant que "beaucoup de victimes" étaient des jeunes.

La zone autour de l'incendie a été entièrement bouclée et une interdiction de survol a été instaurée au-dessus de Crans-Montana, a déclaré la police dans un communiqué.

Interrogées par BFM TV, deux Françaises disant avoir assisté au départ de feu ont dit avoir vu une ‌serveuse juchée sur les épaules d'un collègue en tenant des bougies étincellantes qui ont embrasé le plafond du bar.

Dans un communiqué, le ministère français de l'Intérieur a évoqué un bilan provisoire de deux blessés.

Emmanuel Macron a fait part via le réseau social X de sa "profonde émotion après l'incendie de Crans-Montana". "Mes pensées vont aux familles endeuillées et aux blessés. À la Suisse, à son peuple et à ses autorités, j'adresse la pleine solidarité de la France et notre soutien fraternel".

(Emma Farge et Denis Balibouse, avec Dave Graham à Zurich, Crispian Balmer à Rome, Richard Lough à Paris et Kirsti Knolle à ‌Berlin; version française Nicolas Delame et Jean Terzian)