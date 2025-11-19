Uzès Gestion : Philippe de Verdalle nommé au poste de gérant

(AOF) - Uzès Gestion annonce la nomination de Philippe de Verdalle au poste de gérant. Il prend la responsabilité du fonds Uzès Boscary Sélection, majoritairement investi sur des valeurs européennes de petites et moyennes capitalisations. Il possède plus de quarante années d’expérience dans la finance et la gestion d’actifs. Il commence sa carrière professionnelle au sein de la société de bourse Ferri avant de rejoindre, en 2000, les équipes du CCF basées à New-York, puis à Paris où il occupe le poste de Managing director, responsable des activités d’investissement pour compte propre du groupe.