Uzès Gestion : Philippe de Verdalle nommé au poste de gérant
information fournie par AOF 19/11/2025 à 09:28

(AOF) - Uzès Gestion annonce la nomination de Philippe de Verdalle au poste de gérant. Il prend la responsabilité du fonds Uzès Boscary Sélection, majoritairement investi sur des valeurs européennes de petites et moyennes capitalisations. Il possède plus de quarante années d’expérience dans la finance et la gestion d’actifs. Il commence sa carrière professionnelle au sein de la société de bourse Ferri avant de rejoindre, en 2000, les équipes du CCF basées à New-York, puis à Paris où il occupe le poste de Managing director, responsable des activités d’investissement pour compte propre du groupe.

  • Des flacons de parfums Rochas sont exposés dans les bureaux du fabricant de parfums Interparfums à Paris
    Interparfums révise son objectif de CA 2025, prudent sur 2026
    information fournie par Reuters 19.11.2025 10:15 

    Interparfums < IPAR.PA > chute en Bourse mercredi après avoir abaissé son objectif de chiffre d’affaires 2025 et renoncé à fournir des prévisions chiffrées pour 2026, invoquant des " paramètres favorables et défavorables ". Vers 08h46 GMT, le titre cédait

  • En France, 64 % des cadres sont favorables à la transparence selon l'Apec. ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )
    Transparence salariale : seules 26% des entreprises ont anticipé la directive européenne
    information fournie par Boursorama avec Media Services 19.11.2025 10:13 

    Transposée en juin 2026, la directive européenne sur la transparence obligera les entreprises à afficher les salaires dans les offres d'emploi et instaurer davantage de clarté la transparence en interne. Selon l'Apec, une majorité d'entre elles n'applique pas encore ... Lire la suite

  • Amine Kessaci, à Marseille, le 27 mai 2024 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Assassinat de Mehdi Kessaci: "Une lutte à mort est engagée", prévient son frère Amine
    information fournie par AFP 19.11.2025 10:10 

    "Non, je ne me tairai pas": au lendemain des obsèques de son frère Mehdi à Marseille, Amine Kessaci a réaffirmé dans une tribune au Monde sa volonté d'"agir" face au narcobanditisme, estimant qu'une "lutte à mort est engagée". Le militant écologiste originaire ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    La Bourse de Paris en légère baisse, avant Nvidia
    information fournie par AFP 19.11.2025 09:55 

    La Bourse de Paris évolue légèrement dans le rouge mercredi, dans l'attente des résultats du mastodonte américain des puces électroniques Nvidia , sur fond de craintes croissantes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA). Vers 9H30 (heure ... Lire la suite

